Шведский баскетболист Йеребко извинился за переход в ЦСКА

Шведский баскетболист Юнас Йеребко публично извинился за свой переход в российский ЦСКА. Он заявил, что его переход был вызван скорейшим желанием вернуться в игру после долгого перерыва. Заявление спортсмена передали SVT .

Баскетболист заявил, что хочет извиниться и что «все пошло не так». Он также добавил, что ему некого винить, кроме себя, и что извиняется перед всеми шведами. Свой выбор он назвал неправильным, объяснив его тем, что «думал только о баскетболе». Завершил свое извинение Йеребко тем, что принимает на себя все последствия.

Контракт с московским клубом Йеребко подписал весной прошлого года. Он покинул ЦСКА спустя 3 месяца, сыграв 16 матчей и набрав счет в 5,6 очка за игру.

Шведу запретили играть за национальную сборную, Йеребко не выступит на будущем чемпионате мира по баскетболу.

Он также выступал за российские «Химки» в период с 2019 по 2021 годы.