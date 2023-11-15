Шведский журналист раскрыл, чего на самом деле сейчас боятся простые украинцы

У большинства жителей Украины с каждым днем все больше растет усталость от конфликта, рассказал в эфире SVT корреспондент шведского телеканала Бенгт Нурборг.

С его слов, многие украинцы, с которыми репортеру удалось побеседовать, утратили веру в ВСУ после провального контрнаступления, которое ничего, кроме гробов с погибшими, не принесло стране.

«Назревает всеобщее разочарование, причем не только на Западе, что хваленое контрнаступление, объявленное весной, но начавшееся лишь летом, не принесло тех результатов, которых многие так ждали», — добавил Нурборг.

Что до актуальных фобий простых жителей Украины, то тут швед выделил страх перед тем, что американский миллиардер Дональд Трамп может победить в 2024 году на президентских выборах в США.

«Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп», — отметил Нурборг.

Ранее сообщалось, что в Киеве и в еще нескольких украинских регионах звучат сирены воздушной тревоги. В частности, переместиться в укрытия предложено жителям в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской областях.