Воздушная тревога ревет в Киеве и еще в 10 регионах Украины

В Киеве и в еще нескольких украинских регионах звучат сирены воздушной тревоги, свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской областях.

Также тревожные сигналы с призывом к украинцам бежать в укрытие слышны в Черниговской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях страны.

Ранее сообщалось, что ВСУ в районе Вербового под Запорожьем разбомбили артиллерией свою же пехоту.