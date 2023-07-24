Шведской экоактивистке Грете Тунберг грозит тюремное заключение за нарушение правил протеста

Несколько дней назад девушка приняла участие в демонстрации, которую устроила организация Reclaim the Future на въезде в город Мальме. Группа «зеленых» организовала акцию против добычи ископаемого топлива и заблокировала движение по дороге. Сама Тунберг еще до акции сделала запись в соцсетях.

«Мы не останемся в стороне и вместо этого физически остановим инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом», - пообещала она.

Об этом рассказало информационное агентство агентство Agence France-Presse. По мнению правоохранителей, девушка со своими знакомыми не только нарушила движения автотранспорта. Она вдобавок виновна в неповиновении полиции, поскольку отказалась подчиняться представителям власти. Максимальное наказание за это может составить шесть месяцев заключения. Правда, по утверждению юристов, обычно нарушители отделываются штрафом.