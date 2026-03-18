Швейцарец устроил скандал из-за россиянина на пляже во Вьетнаме

На пляже одного из отелей в вьетнамском городе Дананг произошел конфликт между гражданином Швейцарии и россиянином, пишет телеграм-канал SHOT. Иностранец потребовал, чтобы мужчина покинул пляж, утверждая, что его собаки мешают другим отдыхающим. Россиянин отказался уходить, после чего швейцарец вызвал полицию.

Прибывшие на место полицейские выслушали обе стороны, но не стали выгонять гражданина РФ. Однако на этом конфликт не завершился.

Позже швейцарец обратил внимание на татуировку россиянина с надписью «Побеждай любя» и начал высказывать русофобские заявления. Он заявил, что русским не место на пляже и что у него есть связи с людьми, которые «расправляются с русскими».

Несмотря на агрессивное поведение оппонента, российский гражданин остался на пляже и продолжил спокойно отдыхать. Более того, он пожаловался администрации отеля на русофобию со стороны другого гостя.

Собственник отеля заявил, что не поддерживает позицию швейцарца, и предупредил, что при повторной демонстрации русофобных настроений тот будет внесен в черный список.

