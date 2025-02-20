Швейцарские гвардейцы репетируют похороны папы Римского

Швейцарские гвардейцы, охраняющие папу Римского Франциска, репетируют похороны на случай его кончины. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.

В настоящее время папа Римский Франциск находится в больнице. У него диагностировали легочную инфекцию. Состояние понтифика довольно сложное, обследования показали, что у него начала развиваться двусторонняя пневмония.

В среду, 19 февраля, стало известно, что состояние папы Римского стабильно, а анализы крови даже показывают «небольшое улучшение».

Верующие приходят помолиться за Франциска в больнице Gemelli к западу от Рима, где он проходит лечение с 14 февраля. Вместе с тем швейцарская гвардия готовится к любому сценарию, в том числе и к смерти понтифика, поэтому проводится репетиция похорон.

Мероприятия с участием понтифика отменены до понедельника, 24 февраля.

Ранее сообщалось о том, что у папы Римского началась двусторонняя пневмония.