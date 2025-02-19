Стало известно о состоянии 88-летнего Папы Римского

Клиническая картина у Папы Римского Франциска остается сложной. Понтифик был госпитализирован с легочной инфекцией. В результате обследований выяснилось, что у него развилась двусторонняя пневмония, сообщила служба печати Святого престола.

Процесс лечения осложняет полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита. Понтифик продолжит медикаментозное лечение.

Несмотря на болезнь, папа Франциск пребывает в хорошем настроении.

Во вторник утром он причастился, а в течение дня «чередовал отдых с молитвой и чтением текстов». У Франциска нет температуры, что врачи расценивают как положительный фактор. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.

Ранее сообщалось о том, что художник Никас Сафронов подарил Папе Римскому «космическую» картину.