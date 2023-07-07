Швеция станет страной проведения Евровидения-2024

Евровидение — это ежегодное международное песенное соревнование, которое собирает участников из различных стран Европы. Это одно из самых популярных и массовых музыкальных событий, которое привлекает миллионы зрителей со всего мира. Каждая страна выбирает своего представителя, который исполняет песню на сцене Евровидения.

Также было выбрано, где пройдет Евровидение-2024. Так местом станет Швеция, город Мальме. Такое решение было принято исходя из технических возможностей и способности вместить тысячи делегаций, болельщиков, съемочных групп, а также журналистов.

Евровидение не только позволяет странам продемонстрировать свои музыкальные таланты, но и способствует культурному обмену и объединению различных национальностей.