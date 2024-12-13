Сибирячка бросила питомцев в частном доме одних на несколько суток

Местные жители обратились в полицию, обратив внимание на то, что соседка оставила без присмотра собак в частном доме на улице Топкинской. Питомцы остались одни на несколько дней и неизвестно, была ли у них еда и вода.

Сотрудники Росгвардии по Кузбассу изучили окрестности Топок и нашли 59-летнюю владелицу собак: она была пьяна. Женщину доставили для дальнейших разбирательств полиции. С ней проведут беседу и вернут домой.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре возбудили уголовное дело после нападения бойцовской собаки на женщину с ребенком.