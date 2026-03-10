Сибиряк ногами избил супругу, бурно отметившую 8 Марта

Праздничный вечер для 40-летней жительницы Новокузнецка обернулся ночным кошмаром. Как пишет VSE42.Ru , вместо теплых объятий дома ее ждал пьяный муж, который встретил супругу не цветами, а агрессией. Разбираться в ситуации пришлось росгвардейцам.

Сигнал о противоправных действиях поступил ночью из многоквартирного дома на улице Баумана. Прибывшие на место правоохранители застали женщину в состоянии шока. Она указала на своего 36-летнего мужа как на предполагаемого обидчика. Мужчина был пьян и явно не рад визиту стражей порядка.

По предварительным данным, искра конфликта вспыхнула на почве ревности. Женщина вернулась домой с праздника, и это не понравилось ее благоверному. Словесная перепалка быстро переросла в физическую расправу. Мужчина, по версии следствия, не просто накричал на супругу, а ударил ее ногой по голове.

Задержанного новокузнечанина передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Теперь ему предстоит объяснить, почему «радушная» встреча закончилась травмой и вызовом спецназа. Женщине, в свою очередь, медики окажут необходимую помощь.

