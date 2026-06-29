Сибирские школьники будут пилотировать виртуальный БПЛА на перегонки

С сентября начнется серия соревнований по гонкам дронов для молодежи от 14 до 25 лет, сообщает Om1 Новосибирск . Участники будут состязаться в техническом симуляторе — управлять виртуальными беспилотниками на 3D-трассах. Организаторы объединили киберспорт с образовательной программой: каждый этап турнира посвятят истории России, ее культурному наследию и выдающимся деятелям.

Осенью в Новосибирске заработает новый проект для технически ориентированной молодежи. Киберспортивная Лига «Квазар» при поддержке региональных Минцифры, Минрегполитики и Минспорта запускает серию регулярных соревнований по гонкам дронов. Участвовать смогут школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет.

Вместо реальных полетов — виртуальная арена. Спортсмены будут пилотировать беспилотники в компьютерной программе, используя пульт, напоминающий игровой джойстик. На мониторе перед ними — трехмерная трасса с препятствиями от первого лица. Побеждает тот, кто быстрее всех пройдет дистанцию. В 2026–2027 годах запланировано 7 этапов, и каждый приурочен к отдельной теме: от достижений страны до культурных традиций и биографий знаменитых соотечественников.

Педагог дополнительного образования Михаил Привалов объяснил, что управление дронами — непривычная для мозга задача, сравнимая с одновременным письмом двумя руками. Такая практика развивает координацию, память и мышление, формируя новые нейронные связи. Кроме того, в рамках подготовки школьники изучают оптику, электронику, аэродинамику и радиосвязь, учатся паять и диагностировать оборудование. Так что проект сочетает спорт, образование и патриотическое воспитание.

Первый этап пройдет в сентябре 2026 года, участие бесплатное. Организаторы обещают объявить регистрацию позднее, а следить за анонсами можно будет на сайте Лиги «Квазар» и в соцсетях Федерации компьютерного спорта Новосибирской области.