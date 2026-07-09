Сибирский регион подготовил подвалы-убежища на случай ЧС

Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично проверил подвальные помещения Кемерова, которые планируют использовать как укрытия для жителей. По итогам осмотра глава региона обозначил три ключевых требования к организации защиты населения, которые должны внедрить во всех муниципалитетах области, пишет VSE42.Ru .

Илья Середюк спустился в один из подвалов Кемерова, чтобы оценить его готовность к приему людей в случае чрезвычайной ситуации. Осмотр показал: инфраструктура требует системного подхода. Губернатор перечислил принципиальные моменты, которые предстоит реализовать по всему региону.

Первое — информация. Каждое новое укрытие должно оперативно появляться на интерактивной карте на сайте правительства Кузбасса. Второе — навигация. Жители соседних домов и даже случайные прохожие должны знать, где находится убежище: для этого на прилегающих территориях предложили размещать объявления.

Отдельное поручение касается детей. Середюк поставил задачу в первую очередь обеспечить защитными сооружениями социальные учреждения, и в первую очередь — школы. Ранее власти уже демонстрировали, как готовятся к возможным атакам на промышленные объекты региона. Теперь очередь за жилым сектором и образованием.

Ранее сообщалось, что глава Кузбасса рассказал о подготовке к атакам БПЛА.