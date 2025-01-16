Сибирского людоеда Спесивцева обязали заплатить крупную компенсацию дочери жертвы
Дочь жертвы новокузнецкого маньяка Спесивцева отсудила у него миллион
Фото: [Медиасток.рф]
Родственница жертвы, которую убил маньяк Александр Спесивцев из Новокузнецка, через суд добилась миллионной компенсации. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кузбасса.
Дочь жертвы сибирского маньяка обратилась в суд, с требованием выделить компенсацию. Рассмотрение иска прошло 16 января. По итогам заседания в Заводском районном суде Новокузнецка частично удовлетворили прошение женщины.
Изначально родственница жертвы требовала со Спесивцева 10 млн рублей, однако суд решил, что достаточно будет одного миллиона в качестве компенсации за моральный вред.
Александра Спесивцева информировали о заседании, но он отказался присутствовать.
Напомним, в 90-е новокузнечанин Спесивцев был осужден за убийство 19 человек, в том числе и детей. Его отправили на принудительное лечение. Сейчас людоед находится в психиатрической больнице в Камышине Волгоградской области.
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