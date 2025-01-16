Сибирского людоеда Спесивцева обязали заплатить крупную компенсацию дочери жертвы

Родственница жертвы, которую убил маньяк Александр Спесивцев из Новокузнецка, через суд добилась миллионной компенсации. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Дочь жертвы сибирского маньяка обратилась в суд, с требованием выделить компенсацию. Рассмотрение иска прошло 16 января. По итогам заседания в Заводском районном суде Новокузнецка частично удовлетворили прошение женщины.

Изначально родственница жертвы требовала со Спесивцева 10 млн рублей, однако суд решил, что достаточно будет одного миллиона в качестве компенсации за моральный вред.

Александра Спесивцева информировали о заседании, но он отказался присутствовать.

Напомним, в 90-е новокузнечанин Спесивцев был осужден за убийство 19 человек, в том числе и детей. Его отправили на принудительное лечение. Сейчас людоед находится в психиатрической больнице в Камышине Волгоградской области.

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