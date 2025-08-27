Сидел под деревом: спасатели нашли глуховатого и обезвоженного пенсионера в тайге

В Красноярском крае полицейские нашли 90-летнего мужчину, который провел сутки в тайге. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Пенсионер из Ачинска потерялся во время совместного сбора грибов с соседкой неподалеку от села Сучково. По словам женщины, у него не было еды и воды, а на звонки он не отвечал.

Соседка обратилась в полицию после того, как они разошлись в лесу. Поскольку пенсионер глуховат, он не смог услышать зов. Поиск не прекратился даже ночью: к полицейским присоединились волонтеры из «ЛизаАлерт». Они использовали беспилотники с тепловизорами.

На утро сотрудники уголовного розыска смогли связаться с мужчиной и попросили его оставаться на месте. Вскоре, после нескольких часов поисков, его обнаружили в трех километрах от того места, где он пропал. Пенсионер сидел под деревом и сообщил, что не нашел чистой воды, когда бродил по болотам.

