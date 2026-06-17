Один из пользователей, работающий семейным терапевтом, признался, что обеспокоен тенденцией пациентов самостоятельно искать информацию в интернете и назначать себе препараты по рекомендациям онлайн-врачей и блогеров. При этом на приемах многие скрывают, что принимают эти лекарства. Он привел пример, когда пациенты говорили, что принимают только прописанные им препараты от давления, а потом выяснялось, что они также употребляют тестостерон, виагру и другие средства, из-за чего давать медицинские советы становится крайне сложно.

Другая пользовательница, представившаяся медработником, выразила обеспокоенность малоподвижным образом жизни молодых людей. По ее словам, число молодых людей с предотвратимыми проблемами со здоровьем из-за сидячего образа жизни намного выше, чем кажется. Она сравнила ежедневное сидение с новым видом курения по степени вреда для здоровья.

Еще один медработник заявил, что его пугает распространение энергетических напитков как средства выживания и восприятие трех- или четырехчасового сна как особенности характера. Он подчеркнул, что организм не создан для такой комбинации.