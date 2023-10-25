«Сидеть и ждать бессмысленно»: эзотерик объяснила, почему ангелы-хранители редко помогают людям

В тяжелых жизненных ситуациях, когда кажется, что выхода нет, вдруг появляются люди, которые помогают человеку выбраться из кризиса. «Это мой ангел-хранитель помог», — думают некоторые люди и не ошибаются.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, почему ангелы-хранители помогают не всем людям. По ее словам, за нами присматривают высшие силы, которые и посылают персональных помощников.

«Душа человеческая не просто так воплощается на земле. Она приходит в этот мир, чтобы преодолеть испытания, духовно вырасти. Конечно, за ней присматривают высшие силы», —рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что под присмотром находятся все человеческие души, ангелы помогают далеко не всегда и только в особо сложных, опасных ситуациях, уверена эзотерик.

«Смысл жизни человека — самостоятельно пройти уготованные ему испытания, поэтому рассчитывать на постоянную помощь ангелов не стоит. Высшие силы помогают тем, кто развивается, растет, не опускает руки. А просто сидеть и ждать, что ангелы или еще кто-то все за вас сделают, бессмысленно», — заключила собеседница издания.

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