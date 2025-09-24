Сидеть не больше пяти минут? Эксперт озвучил простое правило, которое спасет от геморроя

Нужно ограничивать время пребывания в туалете пятью минутами, избегать сильного натуживания и не игнорировать естественные позывы, чтобы предотвратить развитие геморроя и повреждения кишечника. Об этом заявил гастроэнтеролог Сурабх Сетхи. Его слова приводит «Лента.ру» , ссылаясь на Daily Mail.

Гастроэнтеролог Сурабх Сетхи предупредил о трех распространенных привычках в туалете, которые могут серьезно навредить здоровью. По словам специалиста, эти ошибки способствуют развитию геморроя и даже выпадению прямой кишки.

Врач рекомендует проводить на унитазе не более пяти минут, избегая чтения или просмотра контента в телефоне. Длительное сидение увеличивает давление на сосуды, что провоцирует образование геморроидальных узлов. Еще опаснее регулярное сильное натуживание, которое может привести к необходимости хирургического вмешательства.

Также гастроэнтеролог советует не игнорировать позывы к дефекации. Отсрочка посещения туалета приводит к уплотнению каловых масс, что вызывает запоры и потенциально травмирует кишечник. Соблюдение этих простых правил, по мнению специалиста, поможет сохранить здоровье пищеварительной системы.

Ранее врач объяснил, какие наушники наиболее опасны для слуха.