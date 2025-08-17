«Сидите на кухне, рожайте детей»: комментатор опозорился во время матча ЮФЛ из-за женщины-арбитра

В ходе игры между командами «Родина» и «Зенит» Александр Боярский, комментатор «Родины», высказал своё мнение о том, что женщинам-судьям следует заниматься воспитанием детей, а не работать в мужском спорте.

Прямо во время матча, усомнившись в профессионализме женщины-арбитра, Боярский внезапно «выдал базу», призвав прямо в эфире во всеуслышание женщин «заниматься своими делами на кухне и не лезть в мужской спорт».

«Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями», — отрезал Боярский.

В женском футболе вам самое место, — подытожил комментатор.

К настоящему времени какой-либо реакции на вполне сексистский выпад Боярского от его руководства не последовало.