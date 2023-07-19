Сидящий в СИЗО настоятель Лавры митрополит Павел назвал имя того, кто отдал приказ засадить его за решетку
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В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, настоятель Киево-Печерской лавры подчеркнул, что все обвинения властей в отношении него «это полнейшая ложь».
Павел сообщил, что часть монашеской братии украинские спецслужбы склоняют к лжесвидетельству в отношении него.
«Пишу вам из Лукьяновского СИЗО, где в 1920–30-х гг. были заключены братия нашей Святой Лавры. От меня требовали, чтобы мы вышли из Лавры, чтобы сдать вас и ваших родных, в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал», – заявил он.
Митрополит сравнил все происходящее с ним, а также прокурора, следователя и судью с тройками НКВД 30-х годов прошлого века. Настоятель обители заявил, что уверен - приказ о гонениях на него отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.
«Услышал в СИЗО на коридоре, что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны», – написал митрополит.