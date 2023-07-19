Сидящий в СИЗО настоятель Лавры митрополит Павел назвал имя того, кто отдал приказ засадить его за решетку

«Пишу вам из Лукьяновского СИЗО, где в 1920–30-х гг. были заключены братия нашей Святой Лавры. От меня требовали, чтобы мы вышли из Лавры, чтобы сдать вас и ваших родных, в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал», – заявил он.