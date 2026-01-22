«Сигарета вместо табеля». Юрист предупредил о последствиях частых перекуров на работе

По словам эксперта в области права Александра Хаминского, руководителя центра правопорядка, систематическое превышение времени, отведенного на перерывы для курения, может стать основанием для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Главным условием является нарушение внутреннего распорядка, зафиксированного в локальных актах организации.

Хаминский подчеркивает, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает финансовых санкций за подобные действия, поэтому администрация не имеет права штрафовать работника. Однако если факты регулярных и продолжительных отлучек с рабочего места будут документально зафиксированы, это может повлечь за собой замечание или выговор.

Юрист также обратил внимание на два важных аспекта: федеральное законодательство не регламентирует частоту перекуров, но общее время отдыха должно соответствовать правилам компании. Кроме того, курение допускается исключительно в специально оборудованных для этого зонах.

Ранее сообщалось о том, что дни болезни в январе оплачиваются в обычном порядке.