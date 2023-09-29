«Сигнал к умиранию»: психолог рассказала, как запрограммировать себя на старость в молодости

Почему одни женщины уже после 40 лет превращаются в бабушек, а над другими время не властно? Потому что они сами программируют себя на старость. В этом уверена клинический психолог Полина Токарева.

Эксперт рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как сделать так, чтобы в 40 лет жизнь только начиналась.

«Есть прекрасная фраза: многие умирают в 40 лет, только хоронят их в 70. Человек сам запускает процессы старения, самого себя воспринимая старым. Если вы посмотрите, например, на женщин в 40 лет в наше время и 20 лет назад, то вы заметите колоссальную разницу», — отметила Токарева.

Секрет молодости заключается не только в образе жизни, продолжила психолог.

«Жизнь, питание, физическая активность очень важны. Но самое важное — это ощущение себя. Когда женщина говорит про себя, что она старая в 40 лет, то эти процессы запускаются с помощью психики. Она начинает медленнее двигаться, хуже одеваться, предъявляет меньше требований к себе и начинает давать бессознательно и сознательно своему телу себе установку на старость», — пояснила эксперт.

По ее словам, восприятие себя старой и отказ от удовольствий заставляет голову выделять меньше эндорфинов и больше кортизола, который формирует нежелательные жировые отложения.

«Все потому, что тело получило этот сигнал. Сигнал к умиранию», — подчеркнула Токарева.

А когда женщина воспринимает себя любимой, интересной и ухоженной, наоборот, омолаживает весь организм, заключила собеседница издания.



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