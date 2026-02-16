Сигнал SOS из тайги: группа туристов неожиданно отменила эвакуацию после крика о помощи

В Березовском районе ХМАО развернулась нестандартная спасательная операция, которая завершилась, так и не начавшись. Группа туристов из 13 человек, находящаяся в труднодоступной тайге в районе реки Сосьва, запросила помощь, но вскоре отозвала заявку. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на telegram-канал РЕН ТВ.

Сигнал о помощи поступил от путешественников, которые передвигались на двух снегоходах с прицепами. Спасатели уже готовились к вылету на вертолете, однако повторный сеанс связи изменил ситуацию. Туристы предупредили, что способны продолжить движение и планируют добраться до безопасного места самостоятельно.

При этом в регионе в это время погода не благоприятствует путешествиям: в Березовском районе фиксируется сильный ветер при температуре около 20 градусов мороза. Как отмечает издание «Аргументы и факты», поиски и связь с группой осложнялись тем, что туристы пренебрегли правилами безопасности. Перед выходом на маршрут они не зарегистрировались в установленном порядке, что лишило спасателей оперативной информации о точном местонахождении людей и возможных каналах связи.

Ранее SHOT сообщил, что 13 человек, среди которых 11 женщин, потерялись в тайге ХМАО. По версии канала, группа собралась якобы на какой-то ритуал, хотя подтверждения этой информации до сих пор не поступало.