Сигнал «Внимание всем» прозвучит в Подмосковье 4 марта: что произойдет в этот день

Жителей Московской области предупредили о плановой комплексной проверке готовности средств оповещения. В течение полутора часов будут звучать сирены, а по телевидению и радио передадут специальное сообщение.

Власти Московской области анонсировали проведение масштабной проверки региональной системы оповещения. Мероприятие запланировано на 4 марта 2026 года и продлится с 10:30 до 12:00.

В указанный промежуток времени на всей территории Подмосковья будут включены электросирены. Жители услышат сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», после чего в эфире телеканалов и радиостанций в 10:43 прозвучит информация о проводимых учениях. Граждан попросят сохранять спокойствие.

Трансляция сообщения будет вестись по федеральным каналам, включая Первый, «Россию 1» и «ТВ Центр», а также по областному «Телеканалу 360 Новости». Из радиоканалов задействуют «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Дополнительно оповещение поступит в мобильные приложения «112 МО» и «МЧС России». Специалисты напоминают, что при звуках сирены необходимо включить телевизор или радиоприемник для получения инструкций.