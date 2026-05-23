Сигналы SOS вашего организма: о каких скрытых болезнях предупреждают потемнение зубов и несвежее дыхание

Регулярная чистка зубов не всегда спасает от неприятного запаха и изменения цвета эмали. Стоматолог Кирилл Поляков рассказал, почему банальное потемнение зуба может указывать на отмирание нерва, а запах ацетона — на проблемы вне полости рта, пишет Газета.ру.

О чем сигнализирует изменение оттенка эмали

Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков в беседе с журналистами «Газеты.Ru» призвал не игнорировать трансформацию цвета зубов. Специалист пояснил, что наиболее безобидным фактором является поверхностное окрашивание эмали из-за регулярного употребления кофе, крепкого чая, красного вина или курения. В подобных ситуациях зубы приобретают желтоватый или серый оттенок, а сама проблема носит исключительно эстетический характер и легко устраняется методами профессиональной гигиены или клинического отбеливания.

Однако медик подчеркнул, что резкое или неравномерное изменение цвета требует особого внимания. Если на фоне всего зубного ряда темнеет только одна единица, это свидетельствует о внутренних патологиях, таких как скрытая травма или запущенное воспаление нерва. Отдельно хирург выделил плотный желто-коричневый налет, который представляет собой скопление болезнетворных бактерий, провоцирующих поражение десен и появление зловония. Кроме того, зубы нередко потемнеют изнутри после пломбирования корневых каналов, что требует применения специфического внутриканального отбеливания или ортопедической коррекции.

Медицинская расшифровка оттенков запаха изо рта

По словам Кирилла Полякова, утреннее несвежее дыхание считается физиологической нормой, но его сохранение в течение всего дня указывает на обилие зубного камня, отложения на языке или заболевания пародонта. Выраженный гнилостный запах сигнализирует о наличии глубоких зубодесневых карманов или активном разрушении твердых тканей зуба. Специфический металлический привкус и легкий аромат крови являются верными спутниками начальной стадии воспалительного процесса в деснах.

Врач особо выделил ситуации, когда дыхание приобретает кислый оттенок или запах ацетона. Такие симптомы чаще всего выходят за рамки стоматологии и свидетельствуют о системных сбоях в работе внутренних органов. Эксперт добавил, что люди очень часто адаптируются к собственным ароматам и не замечают проблемы, пока на нее не укажут окружающие. При этом попытки замаскировать дефект с помощью жевательной резинки или освежающих ополаскивателей неэффективны, так как без ликвидации бактериального очага проблема будет постоянно возвращаться и усугубляться.

Бытовые привычки, разрушающие здоровье полости рта

Стоматолог напомнил, что жизнедеятельность патогенной микрофлоры во многом зависит от повседневного поведения человека. Развитию бактериальной среды активно способствуют хаотичные перекусы, дефицит чистой питьевой воды в рационе и чрезмерное увлечение сладкими газированными напитками. Дополнительным негативным фактором выступает синдром сухости во рту, поскольку именно слюна выполняет функцию естественного очищения и обеззараживания полости рта, а ее нехватка резко усиливает неприятные запахи.