Сила Архимеда создала необычное явление на озере Сенеж

На озере Сенеж в Подмосковье наблюдатели зафиксировали необычное явление: вода появилась на поверхности прочного льда. При толщине ледяного покрова в 26 сантиметров, что считается надежным показателем, часть озера оказалась покрыта водой, которая затем начала замерзать, образуя неровный наст. Подробности узнал REGIONS .

Специалисты объясняют этот фазовый феномен фундаментальными физическими законами. Как пояснили в яхт-клубе «Сенеж», причиной стала выталкивающая сила Архимеда, действующая на лед под давлением тяжелого снежного покрова. Снег, особенно плотный и мокрый, своим весом продавливает лед вглубь. В ответ на это давление вода, согласно закону, вытесняется вверх через естественные трещины и поры в ледовой массе, образуя на поверхности обводненные участки.

Внешне такой участок может казаться безопасным — лед под водой все еще толстый. Однако образующийся сверху слой воды резко снижает сцепление обуви с поверхностью, увеличивая риск поскользнуться и упасть. Кроме того, при дальнейшем похолодании эти лужи замерзают, формируя неровный, бугристый и чрезвычайно скользкий лед, опасный для перемещения.

Спасатели Мособлпожспаса в связи с этим в очередной раз призывают к строгому соблюдению правил безопасности. Несмотря на значительную толщину льда в целом, рекомендуется избегать выхода на водоемы без необходимости. При перемещении по льду нужно проверять его прочность пешней, двигаться скользящим шагом и обходить участки у камышей, впадения ручьев и, как выяснилось, зоны со стоячей водой на поверхности. Оптимальной альтернативой остаются оборудованные катки.

Ранее сообщалось, что в Одинцове нашли необычную машину с самодельным бульдозерным отвалом.