Сила духа — залог Победы: в Кашире почтили память павших бойцов СВО

В подмосковной Кашире состоялась торжественная церемония вручения государственных наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, прошло при участии главы городского округа Романа Пичугина, который лично вручил семьям ордена Мужества и медали Жукова.

Посмертно орденом Мужества были награждены рядовые Сергей Овчинников, Андрей Новиков, Денис Конобеев, младшие сержанты Сергей Фостенко, Валерий Сапелкин, а медалью Жукова — ефрейтор Василий Коровкин. В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, местных отделений «Юнармии» и «Движения Первых», депутатского корпуса и жители муниципалитета.

Выступающие, включая депутата Мособлдумы Андрея Голубева и председателя окружного Совета депутатов Сергея Бурова, подчеркивали мужество защитников Отечества и проводили параллели с подвигом народа в годы Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие совместной молитвой о погибших по инициативе благочинного Каширского округа Валерия Сосковца и возложением цветов к вечному огню и памятнику воинам, павшим в локальных конфликтах и СВО.