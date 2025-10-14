Сила в руках: каширские долголеты укрепляют здоровье через регулярные упражнения

Участники проекта «Активное долголетие» в Кашире освоили специализированный комплекс упражнений для развития гибкости и силы рук. Новая методика направлена не только на улучшение моторики, но и на решение конкретных медицинских проблем — регулярные занятия укрепляют стабильность запястья и служат профилактикой синдрома карпального канала.

Особенность комплекса в его двойном эффекте: как демонстрируют современные исследования, тренировка силы хвата напрямую стимулирует мозговую активность, улучшая когнитивные функции и снижая риски развития депрессивных состояний. Даже базовое упражнение со сжатием мячика кистью при регулярном выполнении дает комплексный результат — от сохранения бытовой подвижности до поддержания эмоционального баланса. Это особенно важно с возрастом.

Напомним, что проект «Активное долголетие» всегда рад новым лицам: в нем могут поучаствовать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, проживающие в Кашире. Актуальное расписание занятий доступно на официальном портале dolgoletie.mosreg.ru/activities, а записаться на тренировки можно по телефону 8 (49669) 28-147.