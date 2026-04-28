Сила веры и стойкость духа: 29 апреля православные чтят память мучениц Агапии, Хионии и Ирины

29 апреля церковь вспоминает подвиг трех сестер, которые предпочли смерть отречению от Христа. Об этом пишет Царьград .

Подвиг сестер: верность до последнего вздоха

Святые мученицы Агапия, Хиония и Ирина жили в начале IV века. Во времена жестоких гонений императора Диоклетиана сестры были схвачены за отказ принести жертвы языческим богам. Несмотря на юный возраст, они проявили невероятное мужество:

Хиония была приговорена к сожжению;

Агапию бросили на растерзание диким зверям;

Ирину после долгих истязаний также сожгли на костре.

Их мученическая кончина стала символом непоколебимой веры, которая сильнее страха смерти. В честь их памяти 29 апреля верующие посещают храмы, чтобы почтить стойкость святых сестер.

Главная молитва дня

Священники рекомендуют 29 апреля обратиться к мученицам с особой молитвой. Считается, что она помогает обрести душевные силы в периоды тяжелых жизненных испытаний, дает мужество и укрепляет в защите своих убеждений.

Духовная дисциплина и пост

Поскольку 29 апреля в 2026 году выпадает на среду, верующим предписано соблюдение строгого поста. Это время для сосредоточения на внутреннем мире и молитве. Из рациона полностью исключаются:

мясо и мясные продукты;

молоко и молочные изделия;

яйца.

Религиовед Евгений Игнатенко подчеркивает, что этот день — не просто дань истории, а напоминание о духовной дисциплине и способности сохранять истину даже в самых сложных обстоятельствах.