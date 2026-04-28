Сила веры и стойкость духа: 29 апреля православные чтят память мучениц Агапии, Хионии и Ирины
29 апреля церковь вспоминает подвиг трех сестер, которые предпочли смерть отречению от Христа. Об этом пишет Царьград.
Подвиг сестер: верность до последнего вздоха
Святые мученицы Агапия, Хиония и Ирина жили в начале IV века. Во времена жестоких гонений императора Диоклетиана сестры были схвачены за отказ принести жертвы языческим богам. Несмотря на юный возраст, они проявили невероятное мужество:
- Хиония была приговорена к сожжению;
- Агапию бросили на растерзание диким зверям;
- Ирину после долгих истязаний также сожгли на костре.
Их мученическая кончина стала символом непоколебимой веры, которая сильнее страха смерти. В честь их памяти 29 апреля верующие посещают храмы, чтобы почтить стойкость святых сестер.
Главная молитва дня
Священники рекомендуют 29 апреля обратиться к мученицам с особой молитвой. Считается, что она помогает обрести душевные силы в периоды тяжелых жизненных испытаний, дает мужество и укрепляет в защите своих убеждений.
Духовная дисциплина и пост
Поскольку 29 апреля в 2026 году выпадает на среду, верующим предписано соблюдение строгого поста. Это время для сосредоточения на внутреннем мире и молитве. Из рациона полностью исключаются:
- мясо и мясные продукты;
- молоко и молочные изделия;
- яйца.
Религиовед Евгений Игнатенко подчеркивает, что этот день — не просто дань истории, а напоминание о духовной дисциплине и способности сохранять истину даже в самых сложных обстоятельствах.