Силач из Сибири победил легендарного тренера в необычном поединке в шоу «Титаны»

Финал шоу «Титаны. Битва Сезонов» становится все ближе. Среди сильнейших участников продолжает борьбу пауэрлифтер из Новокузнецка Иван Добрынин. На этот раз спортсмены соревновались в индивидуальном зачете — командные испытания остались позади. Призовой фонд проекта составляет 10 млн рублей, пишет VSE42.Ru .

Первым заданием стали «Бесконтактные поединки» на баланс. Участники вставали на неустойчивое бревно и пытались сбросить соперника в воду, не касаясь его руками. Побеждал тот, кто первым одерживал пять побед. Ивану Добрынину достался серьезный оппонент — легендарный спортсмен Дмитрий Яшанькин, заслуженный тренер сборной по хоккею.

Сначала кузбассовец опасался, ведь баланс и передвижение — сильная сторона соперника. Однако в схватке новокузнечанин заметил слабые места оппонента и выбрал верную тактику. Он поменял стойку с боковой на фронтальную и почувствовал уверенность. Итог — победа Ивана Добрынина со счетом 5:3. Этот результат обезопасил его от вылета и позволил пройти в четвертьфинал проекта.

Сам спортсмен признался, что удача была на его стороне, и отметил приятное чувство победы.

Сможет ли силач из шахтерского края Иван Добрынин дойти до полуфинала, зрители узнают 19 апреля.

