Силач удивил зевак силой зубов, сдвинув сотни тонн

Силач поразил мир, сдвинув зубами огромное судно в порту Хургады. Спортсмен намерен зафиксировать свое необычное достижение в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

Египетский спортсмен Ашраф Махрус, известный под прозвищем Кабонга, установил новый рекорд в Хургаде. Там 44-летний борец сумел сдвинуть зубами судно массой 700 т, переместив его на 15 м. Вслед за этим он протащил еще два плавучих средства общим весом около 1150 т. Спортсмен сообщил о намерении официально зафиксировать достижение в Книге рекордов Гиннесса. Текущее аналогичное достижение составляет 614 т.

Это не первый спортивный рекорд Махруса — раньше он уже тянул поезда и локомотивы. В марте текущего года его имя было внесено в мировую книгу рекордов за перемещение железнодорожного состава весом 279 т и буксировку локомотива. На будущее атлет планирует новые рекорды, включая попытку сдвинуть с места подводную лодку массой 263 тыс. т.

