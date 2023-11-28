Сильная гололедица прогнозируется в Московском регионе во вторник

Сильная гололедица ожидается сегодня на улицах Москвы и Подмосковья, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Слова синоптика приводит ТАСС .

Днем во вторник температура воздуха в столичном регионе составит от четырех до девяти градусов мороза, поэтому выпавшие ранее осадки, которые уже растаяли, замерзнут, пояснил метеоролог.

«Будет очень сильная гололедица. <…>, поэтому нужно быть предельно внимательным на ступенях, тропинках», — сказал Вильфанд.

Сегодня в Московском регионе ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра РФ, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет южного направления с порывами до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот тридцать семь миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние сорок лет снегопад.