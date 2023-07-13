«Сильная женщина»: известная певица признала зависимость от алкоголя

Певица МакSим признала, что слухи об ее алкоголизме являются правдой: она действительно зависима, однако уже какое-то время лечится в клинике. Об этом заявила сама артистка в своем обращении к фанатам прямо из больницы.

По словам певицы, проблемы на ее последних концертах обусловлены пагубным пристрастием и общим плохим самочувствием после тяжелой болезни.

С помощью алкоголя МакSим пыталась привести себя в норму перед ее последним злополучным концертом в Сочи, где зрители остались практически полностью без ее выступления. Напомним, что тогда люди жаловались на хрипящий голос артистки и ее усталый вид, а концерт певица сама прервала после буквально пары песен.

«Сильная женщина, достойна уважения. Дай Бог ей сил»; «Молодец. Осознать, что алкоголь — это зависимость, правильно. Огромный шаг. Не бывает «умеренного употребления», если алкоголь часть жизни»; «Красотка! Открыто говорить о своих проблемах — первый шаг к трезвому образу жизни»; «Честно и по делу! Сил и здоровья ей!» — поддержали МакSим неравнодушные россияне.

Ранее сообщалось, что коллеги Жанны Фриске решили нажиться на успехе покойной певицы.