Сильнее мин и взрывов: в Сергиевом Посаде восстанавливается легендарная защитница Донбасса

В преддверии Дня защитника Отечества Сергиев Посад стал местом восстановления для человека уникальной судьбы. Как сообщает REGIONS , в Центре имени А. И. Мещерякова проходит курс реабилитации первая и единственная женщина-сапер Луганской области Татьяна Семенюк. Героиня, чей боевой путь начался еще в 2014 году, сегодня направляет все силы на преодоление последствий тяжелейшего ранения и психологическую поддержку участников специальной военной операции, столкнувшихся с аналогичными жизненными испытаниями.

Жизнь жительницы города Ровеньки изменилась с началом боевых действий на Донбассе. До этого Татьяна профессионально занималась ювелирным делом, но зов сердца привел ее на защиту родной земли. Путь в военном деле начался с полевой кухни, однако природная наблюдательность и выдержка открыли для нее дорогу в разведку. Замечая вражеские мины и точно обозначая опасные участки, она привлекла внимание командира инженерного подразделения.

Так бывший ювелир оказалась в мужском коллективе из десяти профессионалов, став единственной женщиной-минером в группе. Татьяна отмечает, что «саперная работа и ювелирное дело очень похожи», ведь оба ремесла требуют предельной концентрации и ювелирной точности движений.

Блестящие способности позволили ей не просто освоить специальность, но и возглавить отделение. Трагический поворот произошел в марте 2015 года, когда Татьяна получила минно-взрывную травму. За этим последовало десятилетие борьбы: более десяти сложнейших операций и два года в неподвижном состоянии.

В стенах центра в Сергиевом Посаде реабилитация приобрела новый смысл — Татьяна стала неформальным наставником для раненых бойцов. Она признается, что постоянно находится на связи с теми, кому нужны поддержка и понимание, помогая им адаптироваться к новым условиям и найти смысл жизни после фронта.

Государство отметило заслуги Татьяны Семенюк высокой наградой — орденом Мужества. Сегодня, несмотря на инвалидность, она продолжает заниматься спортом, кулинарией и активно участвует в общественных мероприятиях. Главной целью для героини остается заветная мечта: вновь встать и почувствовать под ногами родную землю. Праздник 23 февраля она планирует встретить в кругу семьи и внуков, напоминая своим примером, что мужество не имеет гендерных границ, а истинная стойкость духа способна победить любые физические недуги.

