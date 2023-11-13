Сильнее всех в Европе от отсутствия российских туристов пострадали страны Балтии

Две трети европейских туристических направлений не смогли вернуться на допандемийный уровень. Одной из причин этого стало отсутствие российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров.

Особенно от отсутствия россиян пострадали страны Балтии, запретившие выдачу виз российским граждан. Туристический бизнес в Эстонии рухнул на 27%, в Латвии – на 30%, в Литве – на 33%.

В АТОР отметили тенденцию европейских туристов на снижение трат на путешествия. В последнее время европейцы выбирают более дешевые страны, более демократичные отели и перелеты.

В связи с этим востребованными оказались средиземноморские курорты в не самых богатых странах. Так, в Сербии число гостей выросло на 15%, а в Черногории – на 14%.

В целом туристический бизнес в Европе все еще отстает от пандемийного уровня на 3,2%.