В ночь на 5 марта в столице ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых может достигать 18 м/с. и более. По информации Гидрометцентра, Москву ожидает настоящая буря.

Метеорологи прогнозируют неблагоприятные погодные условия, поэтому автомобилистам следует проявлять максимальную бдительность на дорогах, а пешеходам лучше воздержаться от прогулок, особенно в тёмное время суток, когда видимость значительно ухудшается.

Однако и в последующие дни, с 5 по 7 марта, ситуация не улучшится. По прогнозам синоптиков, сильные порывы ветра будут продолжаться и 6, и 7 марта.

Городские службы уже находятся в состоянии повышенной готовности. Специалисты проводят работы по защите от ветра жилых и нежилых зданий, транспортных объектов, торговых точек и возводимых строений.

Заместитель мэра Пётр Бирюков в свою очередь рассказал в соцсетях, что энергетическим компаниям поручено подготовить резервные источники электроснабжения. Это означает, что городские власти готовы к возможным последствиям урагана и примут все необходимые меры для минимизации ущерба. Жители столицы не останутся без электричества даже на короткий срок.

Ранее синоптик Позднякова назвала сроки наступления метеорологической весны в Московском регионе.