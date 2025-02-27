Синоптик Позднякова назвала сроки наступления метеорологической весны в Московском регионе

Согласно прогнозам, метеорологическая весна в столичном регионе наступит раньше, чем обычно. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, согласно климатической норме, среднесуточная температура в Московском регионе достигает положительных значений только к последней декаде марта, тем не менее в этом году это может произойти уже после 10-го числа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что завтра, 28 февраля, погоду еще будет определять антициклон, в связи с чем ночь ожидается малооблачная и морозная. Температура воздуха может снизиться до -15 °С. Днем будет переменная облачность, осадков не ожидается. Максимальная температура в регионе достигнет +3 °С.

По мнению синоптика, календарная весна начнется с малого понижения атмосферного давления. В ночные часы в первый день марта облачность будет переменной, и уже днем облаков станет больше.

Она подчеркнула, что март считается холодным месяцем и относится к зимнему периоду. Согласно норме среднесуточная температура в начале весны находится в районе 0 °С. Устойчивое потепление и выход средних показателей температуры на положительные значения обычно происходит только в последней декаде марта, то есть после 20-го числа. Тем не менее в текущем году метеорологическая весна может наступить после 10 марта.

Ранее также синоптик Шувалов пояснил, стоит ли ожидать наступления весны в начале марта.