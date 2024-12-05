Сильнейшие биатлонисты России и Беларуси встретятся в ХМАО

В Ханты-Мансийске 6 декабря стартуют гонки второго этапа Кубка России по биатлону. Участие в масштабных соревнованиях примут талантливые спортсмены из РФ и Республики Беларусь. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Начнут событие с женского спринта на 7,5 км, а затем трассу длиной в 10 км будут покорять мужчины. В субботу, 6 декабря, стартуют гонки преследования на дистанциях 10 км для женщин 12,5 км для мужчин. Турниры обещают пройти захватывающе.

Завершится событие в воскресенье масс-стартами на 12 и 15 км для разных категорий участников.

Это уже второй этап Альфа-Банк Кубка России в ХМАО. Первый прошел в конце прошлой недели, где себя блестяще представили югорские биатлонисты. Они также поучаствуют в новом этапе соревнований.

Ранее сообщалось, что спортивный ведущий Дмитрий Губерниев даст старт сезону зимнего биатлона в ХМАО.