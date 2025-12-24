«Сильно не тратимся». Что известно о новогоднем бюджете россиян?

Согласно данным исследования, проведенного микрокредитной компанией «А Деньги», основной финансовой опорой для новогодних приготовлений большинству жителей России служит декабрьская заработная плата. При этом значительная часть граждан подходит к тратам системно: почти каждый седьмой формирует праздничный бюджет в течение всего года.

Как отмечается в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, были опрошены 1500 человек. Результаты показали следующее распределение источников финансирования праздника.

Основной источник финансирования зимнего праздника для большинства (подарки, продукты, досуг) — декабрьские доходы (52,2%). Каждый четвертый (27%) старается «сильно не тратиться» на новогодние активности, а 14,8% копят на праздник в течение года. 6% заявили, что для новогодних трат могут прибегнуть к заемным деньгам или помощи родных и друзей.

Что касается планирования расходов, картина оказалась неоднородной. Примерно треть респондентов (34,5%) намерена сохранить прошлогодний уровень новогодних затрат. Почти равная доля участников опроса (30,3%) планирует увеличить бюджет, часто мотивируя это стремлением организовать незабываемое торжество. Еще 26,9% заявили о курсе на оптимизацию и сокращение трат в этом сезоне. При этом 8,3% граждан вообще не занимаются составлением сметы, предпочитая спонтанные покупки.

Исследование также затронуло ценностное восприятие Нового года. Для абсолютного большинства (68,7%) главная ценность праздника заключается в семейном уюте и совместном отдыхе. Для 47,6% это, в первую очередь, повод проявить заботу о близких, но без излишеств. Каждый пятый (21%) готов на значительные расходы, считая его особым семейным событием. Еще 16,9% ценят в празднике возможность просто расслабиться. Однако для 10,7% Новый год связан, в основном, с хлопотами и стрессом. Отдельная небольшая группа респондентов (3,8%) видит главный плюс в выгодных покупках на предпраздничных и постпраздничных распродажах.

Ранее сообщалось о том, что россияне резко увеличили расходы на новогодние подарки.