Сильный дождь накроет Южно-Сахалинск 27 июня

В южных районах Сахалина 27 июня ожидаются сильные осадки. Как сообщили в региональном гидрометцентре, дожди затронут в том числе областной центр.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в Южно-Сахалинске осадки будут небольшими, однако днем они усилятся. Ветер северо-восточный, 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13…+15.

На остальной территории южных районов также местами ожидаются сильные осадки. Ветер восточный, днем северо-восточный, 7–12 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от +9 до +14 градусов, днем — от +13 до +18, на востоке — +9…+14.