Сильный пожар бушует в Геленджике

Вечером вторника, 29 августа, стало известно, что площадь пожара в горах Геленджика увеличилась с полутора гектаров до пяти. Об этом пишет РИА Новости .

Изначально сообщалось, что загорелся лес недалеко от микрорайона Куприянова щель. Для того, чтобы справится со стихией, к тушению привлекли вертолет Ми-8, но ночью его работа завершилась.

Сейчас увеличена и группа пожарных, работающих на месте, до 195 человек при участии 45 машин. Ситуация осложняется тем, что сейчас в регионе довольно сильный ветер.