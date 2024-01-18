Сильный снег, метель и до 12 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет сильный снег, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Подмосковье составит от семи до двенадцати градусов мороза, в Москве — от восьми до десяти градусов.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду, местами порывы могут достигать двадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок три миллиметра ртутного столба.

Синоптики также предупредили о сильной гололедице и снежных заносах.

Ранее автоэксперт Евгений Соловьев рассказал, какие опасности поджидают водителей в снегопады.