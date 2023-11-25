Сильный снегопад и порывы ветра пообещали на завтрашний вечер в Москве

В столице 26 ноября ожидаются сильный снег, а также порывы ветра. Все это спровоцирует гололед на дорогах.

Об этом сообщила «Мослента» со ссылкой на данные Гидрометцентра России. В связи с этим был объявлен «желтый» уровень опасности. Сильный снег будет идти в столице предположительно с 9 часов вечера до полуночи. Временами будет идти мокрый снег.

В то же время станет бушевать сильный ветер, порывы которого будут достигать скорости в 15-20 метров в секунду. Из-за такой погоды на дорогах ожидается сильная гололедица. За счет этого автомобильное движение по улицам будет представлять опасность.