Сильный ураган накрыл Дагестан и Чечню, в части республик пропал свет
Дагестан накрыл мощный ураган, рухнула «Анжи-Арена» в Махачкале
Фото: [REGIONS]
В Махачкале произошло обрушение сцены у стадиона «Анжи Арена». На Дагестан обрушился сильный шторм с ураганным ветром. В социальных сетях жители региона публикуют фотографии и видео, демонстрирующие разгул стихии и его последствия.
На видео запечатлены последствия сильного ветра: сцена накренилась, а её крыша рухнула у стадиона «Анжи Арена».
Как можно заметить по кадрам из социальных сетей, помимо «Анжи Арены», пострадали и другие объекты в Республике Дагестан.
«Все службы переведены в режим повышенной готовности», — пишут местные власти.
Также, согласно информации, полученной от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики, в Дагестане из-за сильного ветра возникли проблемы с электричеством.
Примерно такая же ситуация с ураганом и обесточиванием ряда населенных пунктов происходит сейчас и в соседней Чеченской Республике.