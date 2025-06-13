Сильный ураган накрыл Дагестан и Чечню, в части республик пропал свет

В Махачкале произошло обрушение сцены у стадиона «Анжи Арена». На Дагестан обрушился сильный шторм с ураганным ветром. В социальных сетях жители региона публикуют фотографии и видео, демонстрирующие разгул стихии и его последствия.

На видео запечатлены последствия сильного ветра: сцена накренилась, а её крыша рухнула у стадиона «Анжи Арена».

Как можно заметить по кадрам из социальных сетей, помимо «Анжи Арены», пострадали и другие объекты в Республике Дагестан.

«Все службы переведены в режим повышенной готовности», — пишут местные власти.

Также, согласно информации, полученной от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики, в Дагестане из-за сильного ветра возникли проблемы с электричеством.

Примерно такая же ситуация с ураганом и обесточиванием ряда населенных пунктов происходит сейчас и в соседней Чеченской Республике.