«Силою Христа»: человек в рясе сорвал слушания в Конгрессе США

В ходе слушаний в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, где выступала министр Кристи Ноэм, произошел неожиданный инцидент.

Неизвестный мужчина, облаченный в одеяние, напоминающее рясу католического священника, прервал заседание, громко требуя прекратить практику депортаций и рейдов Иммиграционно-таможенной службы (ICE). В руках он держал крест и развернутый свиток.

«Прекратите рейды ICE! Прекратите депортации! Силой Христа призываю вас!» — выкрикивал активист до того, как председательствующий распорядился удалить его из зала.

Сразу после этого с места поднялся еще один протестующий, обвинивший службу в «терроризировании общества», и также был выведен полицией.

Министр Ноэм, комментируя произошедшее, отметила в шутливой форме, что ее маленькая внучка, присутствовавшая на слушаниях, не разделила бы позицию нарушителей.

