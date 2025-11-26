Силовики освободили несовершеннолетних из частного центра в Подмосковье после жалоб

Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в частном реабилитационном центре для подростков в Московской области. В операции были задействованы подразделения полиции и ОМОН, сообщает РЕН-ТВ.

Поводом для вмешательства стала госпитализация 16-летнего подростка в коматозном состоянии. Медики учреждения, куда доставили пострадавшего, сообщили в правоохранительные органы о возможных противоправных действиях в центре.

В ходе операции силовики обеспечили беспрепятственный доступ на территорию объекта. Все несовершеннолетние, находившиеся в центре, были освобождены.

Работники учреждения задержаны для проведения следственных действий. Деятельность центра приостановлена, помещения опечатаны.

По предварительной информации, в отношении воспитанников центра применялись физические воздействия и ограничительные меры, связанные с лишением пищи. Инцидент находится на контроле у следственных органов.

Ранее сообщалось, что в Истре проведут проверку деятельности реабилитационного центра, в котором удерживали подростков.