Силовики разогнали массовый бунт подростков в центре Сочи

В городе-курорте Сочи сорвался концерт блогера Ивана Золо, что вызвало бурную реакцию у толпы подростков. На месте пришлось поработать правоохранителям, так как молодые поклонники малоизвестной звезды стали устраивать беспорядки. Об этом пишет SHOT.

Мероприятие запланировали в ТЦ «Мелодия» в Сочи, однако еще до начала концерта аноним сообщил о «минировании» зала. На фоне угрозы всех посетителей эвакуировали, а выступление Золо отменили.

Подростки стали громко возмущаться возле концертной площадки, а также пытались выбить двери торгового центра. Разъяренная толпа требовала проведения события или возвращения средств. Буйство молодых людей прекратили сотрудники правопорядка. По предварительной информации, задержали не меньше десяти человек.

Источник «РЕН ТВ» подтвердил, что концерт сорвался «по причине лжеминирования» площадки. Говорил об этом и сам блогер Иван Золо.

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