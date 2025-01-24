В Татарстане голая женщина устроила погром в подъезде

В городе Елабуга республики Татарстан женщина в состоянии аффекта разделась и устроила погром в подъезде своего дома интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.

В Елабуге на улице Баки соседи борются с девушкой, которая оказывает парикмахерские услуги и делает клиентам массаж. На работницу, которую подозревают в проституции на дому, постоянно вызывают полицию.

В ответ на нападки «работница» оскорбляет и устраивает дебоши. В последний раз, как отмечает канал, она сломала камеру в подъезде, полагая, что бдительные собственники квартир следят за ней. Причем погром горожанка устроила, выйдя из квартиры без одежды.

Сама женщина отрицает неправомерную деятельность. Она заявила, что оказывает добропорядочные обычные услуги. В Сети нашли ее объявления о «массаже с дополнительными услугами, но без интима», а также о сдаче комнаты посуточно.

Ранее сообщалось, что пассажира авиарейса задержали в Шереметьево за дебош и угрозы.