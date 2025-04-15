Экс-главу ФНС Свердловской области объявили в розыск

Согласно данным из базы МВД, экс-руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области Сергей Логинов объявлен в розыск Министерством внутренних дел России, сообщил ТАСС.

В органах правопорядка весной 2024 года агентству сообщали об аресте Логинова и Андрея Дьякова, бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области, 21 мая в Екатеринбурге в связи с расследованием уголовного дела.

Представитель правоохранительных органов отметил, что у задержанных проводились обыски по месту работы и жительства. Однако позже в ФНС эту информацию опровергли.

Логинов, уроженец Пермского края (родился в 1966 году), занимал должность руководителя УФНС по Свердловской области с 2011 по 2024 год.

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