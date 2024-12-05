Силовики задержали главу уральского Дегтярска за получение крупной взятки

Мэру Дегтярска Свердловской области Вадиму Пильникову вменяют коррупцию. По информации telegram-канала «112», градоначальника задержали и он во всем признался.

По данным следствия, которые освещает канал, Вадим Пильников подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Точная сумма и подробности пока неизвестны. В настоящее время с мэром работают правоохранители, также по месту его жительства проводят обыски. На допросе глава Дегтярска признался в коррупции.

Как отмечает издание URA.RU, ранее, 27 ноября, в администрации уральского города также прошли обыски. После этих следственных действий задержали чиновника: заместителя главы по ЖКХ Андрея Ильина. По предварительным данным, он принял работы по ремонту местного водопровода, когда они не были завершены. Свою вину Ильин также признал и в настоящее время находится в СИЗО. Журналисты не исключают, что дела связаны.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали супругу экс-мэра города. Ее подозревают в растрате нескольких миллионов рублей.