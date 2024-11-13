Задержанную жену экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в растрате 3,5 млн рублей
Фото: [Медиасток.рф]
Адвокат задержанной накануне супруги экс-мэра Сочи Копайгородского Янины Иван Миронов в беседе с РЕН ТВ рассказал, что женщину, как и ее мужа, правоохранительные органы подозревают в растрате суммы в 3,5 млн рублей госсредств.
12 ноября Янина Копайгородская была задержана полицией в Москве, куда прибыла в качестве свидетеля по делу своего мужа, которого подозревают в растрате бюджетных средств. Перед этим она находилась в зоне СВО.
По словам Миронова, после задержания Копайгородской следствием было предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата». Одновременно с этим, как пояснил собеседник журналистов, в ее подмосковной квартире, где проживают их пятеро детей, были проведены обыски.
«Защита надеется, что суд при избрании меры пресечения учтет ее службу в зоне СВО, контракт с Минобороны и наличие пятерых детей», — отметил адвокат.
Напомним, бывший мэр Сочи Копайгородский был задержан полицейскими 25 сентября. По решению суда, на время следствия он находится в СИЗО.